Дан ответ на любопытный вопрос о мире «Гарри Поттера»: фанаты и не задумывались

Мир «Гарри Поттера» настолько обширен, что в нем всегда найдутся вопросы, требующие незаурядного поиска ответов. Один из них приводится на Дзен-канале пользовательницы MisSova .

«Если в нашей магловской реальности можно перевестись из одного учебного заведения в другое, то есть ли такая возможность у учеников английской школы волшебства?» — спрашивает она у своих читателей.

По мнению автора, перевод из Хогвартса в Дурмстранг или Шармбатон теоретически можно осуществить, но это сопряжено со многими сложностями.

Среди них она в первую очередь называет разницу в программах обучения, принципиальную закрытость самих волшебных школ, а также необходимость обязательного изучения иностранных языков, на которых преподают предметы.

Впрочем, большинство комментаторов отметили, что вряд ли кому-то из чистокровных магов вообще хотелось переводиться за пределы Британии, поскольку «и в других школах полно своих проблем», а для консервативных англичан «Хогвартс так же священен, как Биг-Бен».