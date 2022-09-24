Дамы с характером: невестки этих знаков зодиака вряд ли подружатся со свекровью

Найти общий язык со свекровью - задача не из легких. Однако и невестки нередко ничуть не уступают “второй маме”, и, оказавшись в новом доме, демонстрируют сложный и неуживчивый характер. По мнению астрологов, предугадать, какая девушка вряд ли подружится со свекровью, можно по дате рождения. Представительницы некоторых знаков зодиака идут на контакт с новоиспеченной родственницей куда менее охотно, чем остальные.

Овен

Представительницы огненного знаки сами по себе девушки упертые и своенравные. Они в принципе с трудом находят общий язык с окружающими, поскольку привыкли, чтобы все в этом мире происходило в соответствии с их желаниями. В семье женщина-Овен также предпочитает лидировать, причем речь идет не только об отношениях со свекровью, но и с мужем - уроженкам этого знака важно верхоодить еще и над партнером. К советам “второй мамы” она вряд ли станет прислушиваться, давить на нее и использовать другие методы давления бесполезно - все равно сделает так, как сама захочет.

Чтобы не допустить конфликта, свекрови, как и всем домашним, придется смириться с таким характером невестки.

Лев

Невестка-Львица покажет свой нрав сразу же, как переступит порог дома в качестве законной супруги. Надо сказать, что характер у нее не сахар - представительница огненного знака любит повелевать в доме, как и подобает настоящей королеве зодиака. Единственным авторитетом для Львицы является она сама, поэтому не стоит ожидать, что она станет прислушиваться к советам свекрови и уж тем более им следовать. Спорить с уроженкой этого знака бесполезно - Львица будет стойко придерживаться своей точки зрения, а вот домашние, в том числе “вторая мама”, морально не готовы к длительной конфронтации.

Проще и благотворнее для всех сразу согласиться с такой невесткой.

Стрелец

Свободолюбивая девушка-Стрелец стремится к тому, чтобы ее никто не сдерживал и не ограничивал - даже если речь идет о родственниках. Особенно ревниво уроженка огненного знака относится к своему дому и не потерпит вторжения в семейное гнездышко кого-то лишнего. Если свекровь начнет давать невестке-Стрельцу советы по ведению хозяйства, та просто-напросто их проигнорирует.