Дамы с «единичкой» — изгои: в этих странах у женщин вырастает грудь не меньше третьего размера

Многие дамы мечтают о пышных формах, привлекающих кавалеров. Миллионы женщин решаются на опасные пластические операции, лишь бы получить бюст желаемого размера и наладить личную жизнь. Однако есть счастливицы, которых природа наградила большой грудью. Больше всего таких удачливых барышень нашли в одной из стран.

Исследователи портала Worlddata проанализировали размер бюста женщин из 80 государств. Были использованы данные о параметрах дам, а также об индексе массы тела. Выяснилось, что больше всего пышногрудых красавиц можно обнаружить в Норвегии: в среднем у женщин в этой стране размер от C до D.

Второе место досталась девушкам из Люксембурга, а замыкает тройку Исландия. В свою очередь россиянки в рейтинге находятся на 11-м месте. Меньше всего повезло дамам из Вьетнама: у них самый крошечный размер груди — AA.