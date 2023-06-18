Дамы будут в восторге: красавчик-сын Гребенщиковой похвастался стальным прессом

Алиса Гребенщикова в одиночку вырастила настоящего красавца. На днях Алексей отметил свое 15-летие, и поклонники актрисы, увидев именинника, не поверили своим глазам.

Знаменитость стала матерью, когда встречалась с оператором и продюсером Сергеем Дандуряном. Но создать настоящую семью у пары не вышло. Возлюбленные расстались, после чего отец не стал принимать в воспитании сына никакого участия.

Наследник артистки взял ее фамилию, о чем вряд ли жалеет. Социальных сетей у юноши нет, зато он изредка появляется в блоге матери. По случаю дня рождения сына Гребенщикова опубликовала такое видео с ним, от которого дамы точно будут в восторге.

В кадрах ролика Алексей выходит из моря, привлекая внимание своим обнаженным торсом. Юноша уже успел обзавестись стальным прессом и кубиками, чем восхитил поклонниц Гребенщиковой.