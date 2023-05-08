«Даму с попугаем» не узнать: в 67 лет так выглядеть неприлично (честное фото)

Редким актрисам удается ярко дебютировать в кино. Но Светлане Смирновой повезло, и ее первой работой стала драма «Чужие письма», в которой также снялся Олег Янковский. После этого начинающая артистка была обречена на успех.

Так и произошло. Зрители стали чаще видеть ее на больших экранах, и вскоре в фильмографии красавицы появилась комедия «Дама с попугаем». Актрисе досталась ведущая роль, с которой она блестяще справилась.

В ее исполнении главная героиня оказалась невероятно очаровательной девушкой.

Спустя годы интерес к Светлане Смирновой со стороны режиссеров не пропал. Даже сегодня она продолжает сниматься в кино. Тем более и ее изменившаяся внешность это позволяет. У артистки милые черты лица и уточненный стиль. 67-летняя знаменитость предпочитает сдержанный макияж и благодаря этому всегда выглядит неприлично молодо.