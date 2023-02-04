Дамблдор лично предал Поттеров: жуткая теория, о которой волосы встают дыбом

История о мальчике, который выжил, до сих пор порождает интересные споры и догадки. Несмотря на то, что первая книга о Гарри Поттере вышла почти 26 лет назад, фанаты не перестают искать в поступках любимых персонажей новый смысл.

Так, внимательные читатели пришли к выводу, что Дамблдор собственноручно подстроил смерть родителей избранного мальчика.

Дело в том, что в своей серии романов Джоан Роулинг описывает, как маги становятся хранителями тайны своих собственных домов, и это делает их жилища практически неуязвимыми. Зная это, многие поклонники задались вопросом о том, почему Джеймс и Лили Поттер сделали по-другому.

По сюжету они послушали несменного директора Хогвартса и доверились Питеру Петтигрю, которые позже выдал их местонахождение Темному Лорду. Согласно одной теории, совет, который дал профессор, с самого начала обрекал Поттеров на смерть, поскольку их гибель должна была послужить окончательному падению Волан-де-Морта.