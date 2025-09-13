Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно

Казалось бы, чего только нейросети уже не делали: оживляли картины, переносили людей в будущее и превращали котов в супергероев. Теперь дошла очередь до волшебного мира.

На этот раз алгоритмы решили представить, как выглядели бы герои «Гарри Поттера», если бы они жили во времена СССР.

Результат, мягко говоря, получился необычный. Гарри и его друзья — будто солдаты со старого плаката, одетые строго и почти без намека на магию. Дамблдор и вовсе больше напоминает какого-то классика русской литературы, чем великого волшебника Хогвартса. А вот Волан-Де-Морт выглядит все так же зловеще.

Но больше всего всех смутил Драко Малфой. В советскую реальность он вписался хуже остальных: выглядит слишком нарядным, а его белокурые волосы кажутся неподходящими под строгий антураж.

Именно это и вызвало волну комментариев.

В чем-то это даже интересно и забавно. Вот только у меня всего один вопрос. Зачем Малфою помада? — язвительно заметил один пользователь.

В целом, эксперимент получился скорее курьезным, чем убедительным. Но именно в этом и прелесть подобных идей: нейросеть способна перенести героев в любую эпоху — от античности до киберпанка. И каждый раз результат будет одновременно смешным, странным и по-своему захватывающим.

