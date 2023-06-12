Дама в теле: невестка Добронравова хоть и не красавица, зато цепляет другим (фото)

Наследник Федора Добронравова уже 13 лет счастлив в браке с фотохудожнией Александрой Торгушниковой, с которой он знаком еще со школьных лет. Однако это союз мог не состояться, если бы не решительность и твердый характер девушки, которая смогла одним своим поступком поставить на место актера.

Много лет Виктор Добронравов просто близко общался с Александрой и не переходил из стадии дружбы к стадии отношений. Но в какой-то момент художница решила, что с нее хватит.

«Был день рождения нашего знакомого. У меня на коленях сидела какая-то девушка. А Саша просто подошла и сказала: „Не звони мне больше“. И потом начался трехнедельный локдаун», — вспоминал в одном интервью актер.

Этот случай оказался для Добронравова ушатом холодной воды, ведь в этот момент он понял, что не может жить без Торгушниковой. При этом звезду совершенно не смущает, что его избранница не соответствует модельным стандартам красоты: он любит и ценит ее за верность, твердый характер и решительность.