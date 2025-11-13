Дама с собачкой: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по кадрам с героиней и псом (тест)

На экране хвостатые выглядят не менее органично, чем актрисы.

В советских фильмах часто встречаются сцены с женщинами, которые держат собак на руках, выгуливают или обнимают их. Иногда это важный момент сюжета, а иногда просто фон.

Но по таким деталям можно легко узнать фильм. В этом тесте вы увидите 5 кадров с героинями и собаками самых разных пород. Попробуйте вспомнить, из какого фильма каждый кадр.

Проверим, насколько хорошо вам знакомо наше старое кино. Желаем удачи!

