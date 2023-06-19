Дама с огромным животом: вот кто украл сердце красавца из Comedy Club (фото)

Андрей Бебуришвили не скрывал, что готовится к свадьбе. Предложение руки и сердца своей возлюбленной комик сделал в апреле, о чем вскоре стало известно публике. Но юморист утаил одну пикантную особенность о своей невесте.

Выездная церемония бракосочетания прошла на природе. Разделить радостное событие с молодоженами пришли многие звезды Comedy Club. Вероятно, некоторые из них были удивлены, увидев избранницу коллеги.

Ею стала основательница одного из книжных клубов в Санк-Петербурге Мария. Под венец она шла с заметно округлившимся животом. Свое интересное положение прятать от гостей девушка не стала — надела облегающее белое платье, которое лишь подчеркнуло выдающиеся формы.

О том, что Бебуришвили скоро станет отцом, прежде нигде не сообщалось. Теперь поклонники полагают, что он решил связать себя узами брака из-за беременности возлюбленной.