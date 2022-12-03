Дама не умела наносить макияж: в руках стилиста она стала изумительной красоткой (фото)

Не все дамы умеют навести марафет так, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Но профессионалы своего дела знают, как заставить любую клиентку засиять и показать ее внутреннюю красоту.

К московскому визажисту Акобиру Ашуркуловичу пришла женщина, которая наносила неподходящие для своего типажа цвета – отчего выглядела блеклой и мрачной. Но мастер вместе со своей ученицей провели волшебное преображение: после омолаживающего лифтинг-макияжа клиентка похорошела, стала выглядеть свежее и моложе.