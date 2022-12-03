Дама не умела наносить макияж: в руках стилиста она стала изумительной красоткой (фото)
Мастер сотворил чудо.
Не все дамы умеют навести марафет так, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Но профессионалы своего дела знают, как заставить любую клиентку засиять и показать ее внутреннюю красоту.
К московскому визажисту Акобиру Ашуркуловичу пришла женщина, которая наносила неподходящие для своего типажа цвета – отчего выглядела блеклой и мрачной. Но мастер вместе со своей ученицей провели волшебное преображение: после омолаживающего лифтинг-макияжа клиентка похорошела, стала выглядеть свежее и моложе.
«Супер, просто слов нет, насколько это круто», «У меня мурашки по коже. Это потрясающе!», «Я даже прослезилась», «Она, как видно, и сама в шоке от такой красоты», – восторгались работой подписчицы стилиста.