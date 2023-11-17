Даля в СССР запретили на 3 года: все из-за отказа сниматься в нашумевшем блокбастере

Олег Даль весной 1980 года угодил в жуткий публичный скандал. Хотя все начиналось вполне себе мирно. Артист получил заманчивое приглашение от Леонида Марягина. Режиссер просил Даля сыграть главную роль в его картине «Незваный друг». Но вот руководство «Мосфильма» придерживалось другой позиции. Артисту без объяснения причин запретили сниматься.

Даль дело так не оставил и пошел к начальнику отдела актеров Адольфу Гуревичу. И там узнал шокирующую информацию. Оказывается, годом ранее артист отказался сниматься в ленте «Экипаж». Вернее, он снимался месяц, а потом передумал. За это и угодил в черный список. Всем режиссерам СССР на три года запретили приглашать его в кино.

Когда Даль узнал, за что его припрятали в запретный шкаф, он, разумеется, вышел из себя и попытался доказать, что решение несправедливо. Дошло до оскорблений. Гуревич был назван жадным до денег рвачом.

Несмотря на этот скандал, в «Незваного друга» артист все-таки «просочился». Режиссер смог как-то уговорить начальство «Мосфильма». Гуревичу дали четкие указания: против съемок Даля в этом кино не возражать. В ленте актер снялся. Но вот до премьеры не дожил. По злой иронии в начале марта 1981 года Олег Даль умер.