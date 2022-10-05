Далтону из «Астрала» 21 год: теперь этот брутал сам может пугать призраков

Фильм «Астрал» режиссера Джеймса Вана считается одним из самых известных «ужастиков» всех времен. Одну из главных ролей в нем сыграл девятилетний Тай Симпкинс, воплотивший на экране образ мальчика по имени Далтон, чье астральное воплощение похитил демон.

В то время юный актер уже не первый раз попадал на съемочную площадку известных лент: его дебют состоялся в знаменитом блокбастере «Война миров», а затем были такие картины, как «Дорога перемен» и «Гордость и слава». Но по-настоящему Тай заставил Голливуд заговорить о себе именно тогда, когда сыграл Далтона Ламберта.

Мировая слава же пришла к Симпкинсу еще через несколько лет, когда он исполнил роль подростка Харли Кинера в киновселенной Marvel. Фильмы «Железный человек 3» и «Мстители: Финал» доказали всем, что Тай вырос в серьезного большого актера.

Сейчас ему 21 год, и он совсем не похож на маленького Далтона. Артист сменил имидж и активно посвящает себя не только съемкам, но и спорту — теперь его брутальная внешность, пожалуй, сама напугает любого призрака.

Кстати, Симпкинс не забывает о роли, которая сделала его знаменитым. На 2023 год намечена премьера уже пятой по счету части «Астрала», где актер снова вернется к зрителям в образе уже взрослого Далтона.