Дальше собеседования не проходят: этому знаку Зодиака чаще всего отказывают в работе

В наши дни собеседование может проходить как очно, так и дистанционно, но, каким бы ни был его формат, мы все равно волнуемся и нервничаем перед началом. Тщательно выбираем костюм, репетируем презентационную речь, мониторим специализированные сайты в поисках советов и лайфхаков. Однако, какой бы ни была подготовка, все равно всегда есть риск срезаться на одном из этапов. По словам астрологов, чаще всего невыгодное впечатление на работодателя производят представители определенного знака зодиака. Они допускают ошибки, которые стоят им приглашения на следующий этап интервью или на работу. Рассказываем, кто же этот “счастливчик” и почему ему так часто отказывают работодатели.

Овен

Казалось бы, представителей огненного знака работодатели должны расхватывать как горячие пирожки. Ведь Овен - человек разносторонний, талантливый, харизматичный, и произвести впечатление на рекрутера или непосредственного руководителя для него - раз плюнуть.

На самом же деле все очевидные достоинства этого знака перечеркивают его недостатки. Они не так бросаются в глаза, когда Овен находится в добром расположении духа, зато сразу же вылезают наружу, когда тот попадает в стрессовую ситуацию - а на работе такие происходят каждый день.

По своей натуре Овен очень эгоистичен.

Он с большим трудом вживается в большой коллектив, и даже тогда будет тянуть одеяло на себя и строить козни тем, в ком видит соперников. Замечания руководства этот знак будет игнорировать, что опять же быстро приведет к крупному и серьезному конфликту.

Представители огненной стихии в принципе очень болезненно переносят даже малейшую критику в свой адрес. Вместо того чтобы признать свои ошибки и пообещать впредь быть внимательнее, Овен начнет яро доказывать, что вина лежит не на нем, а на невнимательном коллеге, ретроградном Меркурии, магнитных бурях.

Дисциплина у Овна тоже хромает. Усидеть на одном месте огненный знак попросту не в состоянии.

Свои личные интересы он ставит превыше коллективных, поэтому, например, в разгар аврала сбежать куда-нибудь - просто потому, что ему наскучила работа и душа просит свежих впечатлений.

Неудивительно, что опытные рекрутеры быстро понимают истинную натуру Овна и убирают его резюме в папочку “не подходит”.

Этот знак куда быстрее создаст свой собственный бизнес, чем найдет место работы, где начальство станет закрывать глаза на его выходки и потворствовать его капризам.