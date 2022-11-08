«Дальнобойщики» сцепились на виду у всех: съемки сериала завершились скандалом

В 2001 году на экранах ТВ начал выходить сериал «Дальнобойщики». Главные роли напарников получили Владимир Гостюхин и Владислав Галкин. Поначалу актеры неплохо ладили, но затем их отношения испортились. Гостюхин не скрывал, что был недоволен поведением «зазвездившегося» коллеги. Галкин прямо на площадке скандалил с женой, врал ей и пытался оправдаться. Затем он все чаще начал приходить на работу в нетрезвом состоянии и конфликтовать со всей съемочной группой. Зазнавшийся Владислав давал советы, как лучше работать над сериалом, чем выводил коллег из себя.

Актер даже купил джип, на который установил мигалку, чтобы ездить по Москве без пробок. Слава и заработки испортили Галкина, и к работе он начал относиться пренебрежительно. Владимир пытался оправдывать и защищать молодого актера, но затем и его терпение иссякло. К концу второго сезона дошло даже до открытого конфликта.

«Был случай, что хлестко сцепились», — приводит слова Гостюхина «Комсомольская правда ».

Работу над сериалом актеры продолжали в холодных отношениях. А после окончания съемок они не общались.