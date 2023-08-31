Дали пинка и прекратили съемки: Бузова довела даже собственных друзей

Ольгу Бузову публика в равной степени обожает и не переносит на дух. Среди слушателей нет практически никого, кто бы относился к певице равнодушно. Но оказалось, что и среди друзей репутация девушки может подвергаться сомнению. В Сети появилось видео, на котором бывшей звезде «Дома-2» в буквальном смысле дали пинка.

37-летняя артистка не так давно ездила в отпуск на турецкий курорт. После путешествия Ольга рассказала о проблемах со здоровьем: очевидно, отдых прошел очень бурно. Это подтверждает видеоролик, который выложила на своей странице в соцсетях сама Бузова.

В кадре телеведущая стоит спиной к камере и получает ногой от подруги прямо по мягкому месту, после чего летит в воду.

«Все, пока», — резюмирует снимавшая и выключает камеру.

Исполнительница пережила такой розыгрыш с гордостью и даже не постеснялась поделиться им с подписчиками.