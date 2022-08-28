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Дали на подпевках засветиться: триумфальное возвращение Бритни Спирс обернулось провалом

28 августа 2022 18:00
Дали на подпевках засветиться: триумфальное возвращение Бритни Спирс обернулось провалом

Новый сингл певицы с Элтоном Джоном не оценили в Сети.

Бритни Спирс представила свою первую за последние 5 лет песню. С 2017 года она не выпускала новые синглы, а после и вовсе заявила о паузе в карьере. Таким образом певица собиралась бороться с опекой отца, от которой мечтала юридически избавиться. После того как в прошлом ноябре суд, наконец, встал на ее сторону, Бритни решила начать новую жизнь.

Она вышла замуж за бойфренда Сэма Асгари, а затем анонсировала громкое возвращение в шоу-бизнес. Подробностями поделился Элтон Джон. Оказалось, что композитор сам предложил Бритни перепеть его старый хит Tiny Dancer в ремейке под названием Hold Me Closer. Певица не стала отказываться от сотрудничества с легендарным артистом. И накануне их совместный сингл вышел на YouTube.

Вот только пользователи заметили, что триумфальное возвращение Бритни Спирс обернулось провалом. В композиции у нее практически нет сольных вокальных партий, поэтому она лишь вступает на подпевках. А главной звездой хита остается Элтон.

«Как-то странно называть этот трек совместкой», — пишут комментаторы в Сети.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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