Дали на подпевках засветиться: триумфальное возвращение Бритни Спирс обернулось провалом

Бритни Спирс представила свою первую за последние 5 лет песню. С 2017 года она не выпускала новые синглы, а после и вовсе заявила о паузе в карьере. Таким образом певица собиралась бороться с опекой отца, от которой мечтала юридически избавиться. После того как в прошлом ноябре суд, наконец, встал на ее сторону, Бритни решила начать новую жизнь.

Она вышла замуж за бойфренда Сэма Асгари, а затем анонсировала громкое возвращение в шоу-бизнес. Подробностями поделился Элтон Джон. Оказалось, что композитор сам предложил Бритни перепеть его старый хит Tiny Dancer в ремейке под названием Hold Me Closer. Певица не стала отказываться от сотрудничества с легендарным артистом. И накануне их совместный сингл вышел на YouTube.

Вот только пользователи заметили, что триумфальное возвращение Бритни Спирс обернулось провалом. В композиции у нее практически нет сольных вокальных партий, поэтому она лишь вступает на подпевках. А главной звездой хита остается Элтон.