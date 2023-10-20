Далеко от идеала: французы выступили против советских «Мушкетеров»

Ни за что не поверите, чего не хватило западным зрителям.

«Д’Артаньян и три мушкетера» — классика советского кино и один из самых популярных фильмов даже сегодня. Неудивительно, что захотели познакомиться с этим шедевром и соотечественники Александра Дюма. Увы, они остались от картины не в восторге.

Француженка по имени Лаура написала подробную рецензию, в которой разобрала все плюсы и минусы киномюзикла. Единственное, чем осталась довольна девушка, — это наш д’Артаньян. Отчаянный и решительный герой покорил не только советских зрительниц. А музыкальный талант Михаила Боярского по достоинству оценили и во Франции. Об этом рассказал Дзен-канал «Александр Седов».

Но как мюзикл французы считают картину очень слабой. Песни в «Трех мушкетерах» довольно броские и запоминающиеся, но европейским зрителям не хватает хореографии. Оказалось, что, согласно канонам жанра, в подобных фильмах герои должны не только петь, но и танцевать.