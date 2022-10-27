Далеко не виртуозы в постели: знаки Зодиака, которые разочаровывают своих партнеров

Астрологи перечислили знаки, которые кажутся идеальными партнерами, но на самом деле это не так.

Различные интернет-порталы и глянцевые журналы наперебой дают советы, по каким признакам можно определить, хорош ли человек в постели. Эксперты утверждают, что распознать настоящего виртуоза можно по взгляду, жестам, предпочтениям в еде… Однако с большей вероятностью можно сказать, что эти подсказки будут ошибочны. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака имеют репутацию превосходных любовников, но в реальности вовсе ей не соответствуют.

Близнецы

Представители воздушного знака невероятно харизматичны и страстны. Роман с ними напоминает сказку, и, кажется, так будет продолжаться всегда. Близнецы умеют заинтриговать партнера и вызвать у него желание как можно скорее довести дело до постели, раздразнить его и разбудить фантазию.

Однако как только наступает “час икс”, уроженцы знака перестают стараться, поскольку все, чего они хотели - одержать очередную победу и убедиться в силе своего обаяния.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, производят впечатление романтичных, заботливых, нежных партнеров. Когда они вступают с кем-то в отношения, избранник сразу же начинает представлять, каким чутким, внимательным и чувственным этот знак окажется в постели. Однако его ожидает жестокое разочарование - Рак не торопится перейти на новый этап, потому что близость для него далеко на самое главное.

И так будет всегда - не стоит думать, что в браке ситуация изменится.

Лев

Львы и Львица - настоящие мастера флирта и соблазна. Всего лишь несколько игривых улыбок, многообещающих взглядов и намеков - и у человека создается полное впечатление, что перед ним истинные гуру в постели. Вот только на самом деле в спальне представители огненного знака не спешат делать приятное партнеру, сосредоточившись исключительно на себе.

Львы настолько самовлюбленные, что им в голову не придет подумать о партнере.

Скорпион

Уроженцы водного знака обладают неповторимым “темным” шармом. Уверенные в себе, целеустремленные, властные - сраженный в самое сердце этими качествами, партнер Скорпиона будет мечтать о том, как ярко они проявятся в спальне. Однако грезы вряд ли воплотятся в реальность.