Далеко не Стэйтем или Дизель: этот лысеющий мужчина признан самым сексуальным в мире

Оказывается, принц Уильям, будущий король Великобритании, получил невероятно высокую оценку в категории «сексуальность» среди мужчин. Но не среди всех, а среди лысых. Исследование, проведенное аналитической организацией Reboot и опубликованное в издании Express, показало, что принц обошел даже таких известных актеров, как Вин Дизель, Джейсон Стэйтем, Сэмюэл Л. Джексон, а также баскетболиста Майкла Джордана и главу Amazon Джеффа Безоса. Принц Уильям занял первое место с оценкой в 9,88 балла из 10, оставив позади и миллиардеров, и голливудских секс-символов.

Для составления рейтинга была использована частота поисковых запросов, связанных со снимками полностью обнаженных знаменитостей или с голым торсом. И, похоже, принц Уильям вызывает огромный интерес у женщин, которые ищут такого рода контент на просторах Сети.

Его привлекательность и сексуальность, по мнению респонденток, оказались не подлежащими сомнению, поэтому он занял абсолютное первое место в этом рейтинге. Однако такое решение представительниц прекрасного пола изрядно удивляет, ведь, будем честными, первым красавцем «на деревне» герцог никогда не был.

Кроме принца Уильяма в десятку самых сексуальных лысых мужчин также вошли Дуэйн Джонсон, Шемар Мур, Шакил О'Нил и Терри Крюс. Эти брутальные красавчики, как и принц Уильям, вызывают особый интерес и восхищение у женщин. Так что, кажется, принц Уильям не только является будущим королем, но и обладает невероятной привлекательностью и сексуальностью как мужчина.