Далеко не старуха-мещанка: ахнете, как выглядела маменька из «Женитьбы Бальзаминова» без грима
Актриса показала чудеса перевоплощения.
Трудно представить себе комедию «Женитьба Бальзаминова» без Людмилы Шагаловой. Работа над популярным проектом стала большим испытанием для актрисы, которой пришлось показать чудеса перевоплощения.
В ленте ей досталась роль матери главного героя — старухи-мещанки Павлы Петровны. Однако на момент съемок звезда никакой бабушкой не являлась. Более того, она на целых шесть лет была младше собственного «сына», которого сыграл Георгий Вицин.
С помощью профессиональных гримеров артистке удалось обвести всех вокруг пальца. Невидимыми нитками ей меняли форму носа, а морщины создавали на лице, используя клей. Зубы и вовсе покрывали черной краской — в итоге получалась самая настоящая старуха.
Между тем вне съемочной площадки Шагалова, которой тогда был 41 год, оставалась очаровательной красоткой. Звезда выглядела молодо для своих лет и легко могла покорить любого мужчину.