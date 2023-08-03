Далеко не простой пенсионер: раскрыт размер пособий Стоянова

Средний размер пенсии в России не дотягивает и до 20 тысяч рублей. Но артисты, добившиеся признания не только со стороны народа, но и со стороны государства, могут рассчитывать на более солидные суммы.

Юрию Стоянову в этом году исполнилось 66 лет. Хотя официально актер и на пенсии, он продолжает активно работать: ролей в сериалах и кино у него даже больше, чем в годы молодости. При этом артист получает пенсию втрое больше, чем у большинства россиян. Ему полагается пособие больше 60 тысяч рублей в месяц.

По словам самого Юрия Николаевича, основная часть его пенсии не больше 24 тысяч рублей. Все остальное — это надбавки, которые он получает за свои заслуги. Стоянов не только имеет статус народного артиста России, но и награжден двумя орденами: Орденом Александра Невского и Орденом почета. Также ему полагается небольшой бонус за то, что он воспитывает несовершеннолетнюю дочь. В следующем году девушке исполнится 18 лет, и пенсия Стоянова станет чуть меньше.