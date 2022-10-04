Далеко не простая пенсионерка: правду о победителе шоу «Голос 60+» предали огласке

На днях состоялся финал очередного сезона проекта «Голос 60+». Сюрприза не произошло — главной претенденткой на победу считалась харизматичная Раиса Дмитренко. Ее наставница Елена Ваенга даже сравнила 73-летнюю подопечную с несравненной Фаиной Раневской. Поэтому никого не удивило, что Дмитренко и забрала главный приз, поразив зрителей и жюри обаянием и вокалом. Но победительница оказалась далеко не простой пенсионеркой.

У Дмитренко уже был богатый вокальный опыт в прошлом. Она много снималась в детективах, окончила училище имени Гнесиных и часто выступала на сцене. Именно ее голос звучит на пластинке «Юнона и Авось» 1980 года — она исполнила композицию «Аллилуйя любви». Богатые вокальные данные певице удалось продемонстрировать в финале «Голоса». Она исполнила две разные по стилю композиции: динамичную Hit The Road Jack и пронзительную «Песню о солдате». Выступление позволило Дмитренко по итогам голосования в два раза обогнать соперника Виктора Зорина и набрать более 60% голосов.