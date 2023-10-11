Далеко не примерный семьянин: постыдная правда об Олеге Янковском вскрылась после его смерти

Еще во время обучения в театральном училище Олег Янковский отправился под венец. Его избранницей стала артистка Людмила Зорина. В браке пара провела всю жизнь, однако постоянно возникали слухи о возможных любовницах красавца-актера.

Причем его предполагаемые пассии рассказали о романах уже после смерти Янковского. Тогда же и выяснились факты, подтверждающие, что он далеко не примерный семьянин.

В кулуарах театра «Сатирикон» ходили сплетни, что в 2000-х актер закрутил интрижку с Еленой Войновской. Более того, от этого романа она родила сына. Актриса никогда не настаивала на том, чтобы ее возлюбленный бросил ради нее жену или выплачивал алименты.

Войновская дала сыну свою фамилию и от всех скрывала личность настоящего отца мальчика. А вот ее мать как-то разоткровенничалась и заявила, что внук неслучайно назван Олегом в честь Янковского, ведь является его внебрачным сыном.