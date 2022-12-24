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Далеко не красотка: как живет и выглядит родная сестра Кейт Миддлтон (фото)

24 декабря 2022 14:45
Далеко не красотка: как живет и выглядит родная сестра Кейт Миддлтон (фото)

Не сравнится со знаменитой сестрой.

Мало кто знает, что у принцессы Уэльской есть младшая сестра. Это неудивительно, ведь родственница знаменитой королевской особы не отличается привлекательной внешностью или выдающимися достижениями.

Пиппа Миддлтон счастливо живет замужем за миллионером, но ей приходится всегда быть на втором плане как в семье, так и в публичной жизни. В тени сестры девушка живет достаточно спокойно. Однако если ее имя все же всплывает в прессе, то, скорее всего, это нелицеприятные истории.

Даже родство с принцессой не спасает девушку от шуток по поводу её невзрачной внешности. Однажды знаменитый модельер Карл Лагерфельд весьма резко выразился в отношении Пиппы.

«Мне не нравится лицо сестры Кейт. Она должна вставать ко всем спиной. В этом плане у нее все отлично», — сказал талантливый кутюрье.

Далеко не красотка: как живет и выглядит родная сестра Кейт Миддлтон (фото)
Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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