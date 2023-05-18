Далеко не красавицы: дочери Бондаренко разочаровали народ (фото)
Малышкам лучше не читать о себе такое.
Дети — цветы жизни, их по умолчанию принято хвалить и лелеять, умалчивая об изъянах и недостатках. Даже если они очень явно бросаются в глаза. Однако наследниц Станислава Бондаренко почему-то совсем не пощадили в Сети.
Супруга артиста опубликовала в соцсетях семейное фото и поплатилась за излишнюю откровенность. Фанаты пары тут же как коршуны накинулись на свежий кадр. Правда, клевать стали не Аурелию и не Станислава. От души досталось их маленьким дочерям. Не хотелось бы, чтобы малышки прочли в Сети то, что о них думают поклонники их родителей.
«Обычные», «Обычной красоты дети, ничего такого», «Как же любят у нас пускать слюни и осыпать эпитетами детей артистов. Какое-то плебейское заискивание. Хорошие, милые девочки, как и у всех других. Я не против артиста, он мне даже нравится, я против такого заискивания, это неискренне», «Обычные девчушки, миленькие, но не более того», «Дети как дети», — пишут разочарованные пользователи портала «Киноафиша».