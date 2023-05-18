Далеко не красавицы: дочери Бондаренко разочаровали народ (фото)

Дети — цветы жизни, их по умолчанию принято хвалить и лелеять, умалчивая об изъянах и недостатках. Даже если они очень явно бросаются в глаза. Однако наследниц Станислава Бондаренко почему-то совсем не пощадили в Сети.

Супруга артиста опубликовала в соцсетях семейное фото и поплатилась за излишнюю откровенность. Фанаты пары тут же как коршуны накинулись на свежий кадр. Правда, клевать стали не Аурелию и не Станислава. От души досталось их маленьким дочерям. Не хотелось бы, чтобы малышки прочли в Сети то, что о них думают поклонники их родителей.