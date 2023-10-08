Далеко не красавчик: потеряете дар речи при виде мужчины, покорившего сердце самой желанной актрисы 90-х

Выбор спутника жизни — это один из важнейших вопросов для каждой женщины. Кто-то ищет себе «ровню», тогда как другие предпочитают людей вне собственного круга. Звезда сериалов «Простые истины», «Лекарство против страха» и «Моя большая армянская свадьба» не польстилась на ухаживание плейбоев отечественного кино.

Эльвира Болгова была замужем дважды, и оба раза ее выбор пал избранников, далеких от мира шоу-бизнеса. Первым супругом актрисы стал Кирилл Соколовский — дизайнер, архитектор и бизнесмен. Супруги так и не смогли построить крепкую семью, несмотря на рождение дочери Глафиры.

Следующим мужем Болговой оказался Антон Ананьин.

Мужчина, совсем не похожий на киношных секс-символов, снимает рекламные ролики. В браке родилась вторая дочь артистки Радамира. Увы, и этот союз обернулся крахом. В 2019 году знаменитость развелась со своим непубличным супругом.