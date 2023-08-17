Далеко не идеал: эту женщину Шурик предпочел главным красавицам СССР
На ее месте мечтали оказаться многие.
Александр Демьяненко никогда не жаловался на недостаток внимания со стороны противоположного пола. Актер довольно рано встретил свою любовь и на протяжении многих лет хранил ей верность.
С будущей супругой звезда экрана познакомился, когда учился в девятом классе. Они встретились в драмкружке, долго дружили. А, когда Марине Скляровой исполнилось 17 лет, поженились.
Слава далеко не сразу пришла к артисту. Знаменитым на всю страну он стал, сыграв Шурика в комедии «Операция „Ы“».
Рядом с Демьяненко крутились первые красавицы советского кино. По слухам, у знаменитости мог быть страстный роман с Натальей Варлей, но он сделал свой выбор.
Жена звезды никогда не была идеалом, но именно ее он предпочел другим. Вместе супруги прожили 20 лет. Детей за это время у них не появилось.
Развод пары стал полной неожиданностью для многих, даже для близких друзей. Александр Сергеевич на киностудии «Ленфильм» увидел Людмилу Неволину и понял, что влюбился. Обманывать Склярову он не захотел и вскоре принял решение о том, чтобы уйти из семьи и жениться на новой возлюбленной.