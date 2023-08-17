Далеко не идеал: эту женщину Шурик предпочел главным красавицам СССР

Александр Демьяненко никогда не жаловался на недостаток внимания со стороны противоположного пола. Актер довольно рано встретил свою любовь и на протяжении многих лет хранил ей верность.

С будущей супругой звезда экрана познакомился, когда учился в девятом классе. Они встретились в драмкружке, долго дружили. А, когда Марине Скляровой исполнилось 17 лет, поженились.

Слава далеко не сразу пришла к артисту. Знаменитым на всю страну он стал, сыграв Шурика в комедии «Операция „Ы“».

Рядом с Демьяненко крутились первые красавицы советского кино. По слухам, у знаменитости мог быть страстный роман с Натальей Варлей, но он сделал свой выбор.

Жена звезды никогда не была идеалом, но именно ее он предпочел другим. Вместе супруги прожили 20 лет. Детей за это время у них не появилось.

Развод пары стал полной неожиданностью для многих, даже для близких друзей. Александр Сергеевич на киностудии «Ленфильм» увидел Людмилу Неволину и понял, что влюбился. Обманывать Склярову он не захотел и вскоре принял решение о том, чтобы уйти из семьи и жениться на новой возлюбленной.