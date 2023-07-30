Далеко не худышка: на архивном фото Рената Литвинова совсем другой человек
Такой актрису мало кто вспомнит.
Красоте и стройности 56-летней Ренаты Литвиновой позавидует любая женщина. Актриса уделяет своей внешности колоссальное количество внимания: спорт, походы к массажистам и косметологам, диеты. Но Литвинова не всегда была такой аристократичной худышкой, какой мы ее знаем.
Впервые Рената Муратовна появилась на экране в картине «Увлеченья» 1994 года. В молодости у актрисы были пухлые щеки и дородное телосложение. Узнать Литвинову можно лишь по ее фирменному стилю: ретроукладка, стрелки на глазах и красные губы. Если бы не эти неизменные атрибуты актрисы, то ее приняли бы за другого человека.
Интернет-пользователи были ошарашены, увидев пышную Ренату Муратовну. По их мнению, актриса никогда не была красавицей, а вся ее роскошь — искусная работа профессионалов.
«Литвинова — творение пластических хирургов, перекроена вдоль и поперек», «Не было там особой красоты, были вычурный напускной шарм и харизма. Благодаря пластике сейчас выглядит отлично», — написали пользователи Сети.