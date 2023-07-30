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Далеко не худышка: на архивном фото Рената Литвинова совсем другой человек

30 июля 2023 08:45
Далеко не худышка: на архивном фото Рената Литвинова совсем другой человек

Такой актрису мало кто вспомнит.

Красоте и стройности 56-летней Ренаты Литвиновой позавидует любая женщина. Актриса уделяет своей внешности колоссальное количество внимания: спорт, походы к массажистам и косметологам, диеты. Но Литвинова не всегда была такой аристократичной худышкой, какой мы ее знаем.

Впервые Рената Муратовна появилась на экране в картине «Увлеченья» 1994 года. В молодости у актрисы были пухлые щеки и дородное телосложение. Узнать Литвинову можно лишь по ее фирменному стилю: ретроукладка, стрелки на глазах и красные губы. Если бы не эти неизменные атрибуты актрисы, то ее приняли бы за другого человека.

Интернет-пользователи были ошарашены, увидев пышную Ренату Муратовну. По их мнению, актриса никогда не была красавицей, а вся ее роскошь — искусная работа профессионалов.

Далеко не худышка: на архивном фото Рената Литвинова совсем другой человек

«Литвинова — творение пластических хирургов, перекроена вдоль и поперек», «Не было там особой красоты, были вычурный напускной шарм и харизма. Благодаря пластике сейчас выглядит отлично», — написали пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Увлеченья» (1994)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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