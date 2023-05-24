Далеко не хоромы императрицы: дом Аллегровой после ремонта мало кому понравится
Певица зря ввязалась в масштабные перемены.
Все в этой жизни приходит в негодность и изнашивается. Даже недвижимость, даже элитная, даже принадлежащая королеве российской музыкальной сцены Ирине Аллегровой. Замок шальной императрицы потребовал срочного ремонта, и артистка не отказала любимому жилищу.
Однако с дизайнерским решением явно попала впросак. Во всяком случае, так считают ее фанаты. Аллегрова полностью изменила обстановку в доме, не оставив и следа от прежнего ремонта. И, кажется, зря. По мнению пользователей Сети, поместье лишилось индивидуальности. Замок императрицы стал домом «как у всех». Попытка «осовременить» жилье обернулась полным фиаско, как уверены поклонники звезды.
«Новая кухня как медицинский офис, из которого хочется поскорее сбежать. Старая кухня намного лучше», «Квартира Ирины похожа на обычный „бабушатник“, у нас такие в аренду сдают, недорого», «Раньше лучше было. На мой вкус. Но тут дело такое... Главное, чтобы хозяйке нравилось. Кому-то и панно с верблюдами нравится в спальне, об этом не посторонним людям судить», — пишут разочарованные комментаторы портала Wday.