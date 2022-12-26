Далеко не галантный Д’Артаньян: семейная жизнь Михаила Боярского повергнет в шок

Брак актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан со стороны кажется образцовым. Они вместе 45 лет, но их путь к счастью и гармонии был невероятно тернист.

Свободолюбивый «мушкетер» не спешил жениться на своей возлюбленной, ведь тогда он пребывал в зените своей славы. Но Луппиан оказалась терпеливой невестой и в итоге дождалась заветного предложения руки и сердца.

Но отношения актерской четы неоднократно были на грани разрыва — настолько разными людьми оказались супруги. Ларисе Регинальдовне приходилось терпеть выходки мужа, его запои и агрессию. Боярский устраивал сцены ревности, не приходил домой и придирался по мелочам. Например, мог раскритиковать жену за недосоленный борщ.

Кроме того, советский Д’Артаньян был любимцем женщин — ему приходили письма со всей России от восторженных поклонниц. А многие из них утверждали, что родили от актера ребенка. Луппиан не верила этим откровениям, а мужу прощала все его похождения.

Сегодня они, наконец, пришли к гармонии. Но, по словам артистки, в этих отношениях она испытала все — от любви до растаптывания ее достоинства. Об этом Луппиан рассказала в интервью «7 дней ».