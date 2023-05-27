Далеко не детскую советскую сказку показывали малышам: сейчас бы такого не допустили

СССР славился тем, что в кинематографе особую роль занимали съемки проектов для детей. Это всегда были сказки глубокие, философские, которые учили добру и сеяли свет. Но, как известно, у семи нянек дитя без глазу, а на любую старуху случается проруха. Так и произошло.

1978 год был ознаменован тем, что в советский кинопрокат вышла новая сказка. Называлась она зловеще «Подарок черного колдуна». Предполагалось, что новинку будут смотреть дети всех возрастов. Но на стадии сценария что-то пошло не так, потому что итоговый сюжет предназначался кому угодно, но точно не малышам с неокрепшим умом.

Суть сюжета странного фильма была вот в чем: злой колдун дарит девочке свадебное платье, которое исполняет желания. Девочка вырастает, влюбляется в парня, но ее чувства безответны. Тогда она пользуется платьем, чтобы несостоявшийся жених взял да и ослеп. Остаток «детской сказки» посвящен попыткам девушки, слишком близко к сердцу принявшей отказ, исправить то, что она натворила с ни в чем не виноватым парнем.

Надо сказать, что такое детское кино больше похоже на ужастик или хоррор, чем на картину для малышей. Кстати, в забытой как страшный сон ленте снимались Лия Ахеджакова, Борис Щербаков и Светлана Орлова.