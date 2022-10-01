Далеко не «божий одуванчик»: о жестокой мести Ольги Погодиной узнала вся страна

Актриса Ольга Погодина сыграла множество ролей в кино и сериалах: «Джек-пот для Золушки», «Возвращение Мухтара», «Три дня в Одессе», «Путейцы» — лишь некоторые из проектов, где засветилась Погодина. Путь к славе у артистки был непростой – пробиться ей помог сильный характер, который будущая звезда вырабатывала с детства.

В интервью для издания «7 Дней» актриса рассказала, как в 8 лет у нее отобрали заграничные туфли, привезенные папой из командировки. Заплаканная девочка пошла за помощью к маме, но родительница велела вернуть туфли и наказала:

«Если завтра же не увижу тебя дома с туфлями, я перестану тебя уважать».

На следующий день юная Погодина пришла в школу и потребовала отдать туфли. Обидчицы не поддавались на уговоры – тогда маленькая Оля кинулась в драку и силой отобрала свою вещь. С тех пор ее зауважали в классе.