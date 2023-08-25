Далеко не белая и пушистая: репутация Гагариной хуже некуда

В тихом омуте черти водятся — это про Полину Гагарину. Кто бы мог подумать, что за оболочкой миловидной хрупкой блондинки скрывается злая и капризная дама, которую лучше обходить за километр.

Богатые и знаменитые в роскоши себе не отказывают и быстро привыкают, что их желания сбываются по щелчку пальцев. Селебрити даже не задумываются над тем, что своим взбалмошным поведением истребляют нервные клетки окружающих.

Вот и судья шоу «Голос.Дети» царапает короной потолок. В шоу-бизнесе певица, которая с виду кажется белой и пушистой, заработала себе репутацию хуже некуда.

В шоу «Макарена» стилист Гоша Карцев назвал победительницу второй «Фабрики звезд» самой капризной российской знаменитостью. Подробностями сотрудничества с исполнительницей он не поделился. Видимо, побоялся, что за лишние откровения его ждет кара небесная или звонок от разгневанной Полины.