Далека от скандалов отца: как живет и чем занимается единственная дочь Петросяна

Развод Евгения Петросяна с Еленой Степаненко наделал немало шума. Публике было интересно узнать, как на увлечение шоумена молоденькой помощницей Татьяной Брухуновой отреагирует его дочь от первого брака Викторина. Однако та предпочла держаться от скандалов отца подальше.

Звездная наследница всегда была близка с Петросяном, который воспитывал ее в одиночку: мама Викторины погибла в аварии, когда девочка была совсем маленькой. Дочь юмориста мечтала пойти по стопам папы и стать известной, но Евгений Ваганович запретил ей даже думать о сцене. В результате девушка окончила исторический факультет МГУ, вышла замуж и эмигрировала в США.

Там Викторина, которой этой осенью исполнится 54 года, стала успешной бизнесвумен. Вместе с мужем Марком она создала компанию, которая занимается продажей русских сувениров. У пары появилось два сына — Андрей и Марк. Старший наследник супругов связал свою жизнь с музыкой, а младшему удалось стать успешным искусствоведом.

Что же касается скандального расставания Петросяна и Степаненко, то Викторина встала на сторону своей мачехи, а не отца. Юморист болезненно воспринял такой выбор дочери, с которой с тех пор общение не поддерживает. Елена Григорьевна же, напротив, близка с наследницей экс-супруга, которую, как пишут в Сети, часто навещает.