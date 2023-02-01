Далека от кукольной красоты: гляньте, как выглядела создательница Барби

Дочка польских эмигрантов Рут Моско мечтала о Голливуде и замужестве. Со вторым повезло чуть больше. Ее муж, с которым она сошлась втайне от родителей, обнаружил в себе дизайнерские способности. По настоянию Рут они открыли фабрику, которая в 1959 году выпустит одну из самых известных игрушек мира — Барби.

Кукольную девушку с грудью и разными одежками Рут (именно ей принадлежала идея) назвала в честь своей дочери, на воспитание которой из-за занятий бизнесом не хватало времени.

Если Барби обладала идеальной, нарочито женственной фигурой, всегда была ярко накрашена и модно одета, то ее создательница не обладала такими достоинствами. Рут нельзя назвать откровенной дурнушкой, но лишний вес и отсутствие одной груди (из-за рака пришлось удалить одну молочную железу) отдаляют создательницу Барби от ее творения.

Сама же Рут говорила, что создала таких красивых кукол лишь для того, чтобы у девочек была возможность «примерить» на себя разные ситуации из взрослой жизни. Но эффект вышел обратный. В Америке появился «синдром Барби» — понятие, которым описывают пищевые расстройства (анорексию, булимию) при желании достичь кукольной красоты.