Далека от идеала: Елизавета II схватилась за голову при виде Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, когда вышла замуж за принца Уильяма, подписалась под тем, что обязана соблюдать строгие правила королевской семьи. Вот только с ними герцогиня была знакома довольно поверхностно, что не обошлось без последствий.

Герцогиня Кембриджская не раз позволяла себе появляться на публике в неподобающем виде. Миддлтон долгое время не могла отказаться от любимого фасона платьев, из-за чего наряды разлетались при малейшем дуновении ветра, оголяя интимные части ее тела.

Стоит ли говорить, что после таких выходов герцогини в свет Елизавета II хваталась за голову. Как пишет портал Woman, дошло до того, что Ее Величество настоятельно попросила Миддлтон пришить к своим нарядам утяжелители. Однако это не помогло, поэтому в Сети продолжили появляться снимки, на которых супруга принца Уильяма далека от идеала, к которому так стремятся члены королевской семьи.