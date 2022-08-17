Далека от идеала: Елизавета II схватилась за голову при виде Кейт Миддлтон
Герцогиня не раз пренебрегала нормами этикета.
Кейт Миддлтон, когда вышла замуж за принца Уильяма, подписалась под тем, что обязана соблюдать строгие правила королевской семьи. Вот только с ними герцогиня была знакома довольно поверхностно, что не обошлось без последствий.
Герцогиня Кембриджская не раз позволяла себе появляться на публике в неподобающем виде. Миддлтон долгое время не могла отказаться от любимого фасона платьев, из-за чего наряды разлетались при малейшем дуновении ветра, оголяя интимные части ее тела.
Стоит ли говорить, что после таких выходов герцогини в свет Елизавета II хваталась за голову. Как пишет портал Woman, дошло до того, что Ее Величество настоятельно попросила Миддлтон пришить к своим нарядам утяжелители. Однако это не помогло, поэтому в Сети продолжили появляться снимки, на которых супруга принца Уильяма далека от идеала, к которому так стремятся члены королевской семьи.