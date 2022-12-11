Далек от образа бабника: с кем обрел счастье красавчик из сериала «Доярка из Хацапетовки»

Один из самых востребованных и желанных российских актеров Кирилл Жандаров мастерски перевоплощается на экране в любвеобильных мачо. Роли артиста, которые принесли ему известность, не ассоциируются у женщин с образом примерного семьянина.

В противовес всем слухам, личная жизнь Жандарова никак не похожа на быт дамского угодника. Первый брак актера распался из-за очень загруженных графиков супругов. Журналисты приписывали артисту измены, но все оказалось проще.

Молодожены долго не виделись и постепенно отдалились друг от друга.

Второй брак артиста оказался удачней. Новая избранница Мария Валешная также снималась в кино. Они познакомились во время работы над мелодрамой «Исключение из правил». Со временем пара решила узаконить свои отношения. Чуть позже на свет появился их сын и кажется, что теперь Кирилл абсолютно счастлив.