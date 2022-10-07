Дала надежду зрителям: Сябитова заговорила о судьбе «Давай поженимся!»

Уже полгода зрители со всей страны ждут возвращения в эфир шоу «Давай поженимся!». При этом ведущие проекта все эти месяцы не раскрывали судьбу шоу. Теперь же Роза Сябитова дала поклонникам надежду, намекнув на выход новых эпизодов.

Как призналась телеведущая, она верит, что программа обязательно вернется в эфир. Поводом для этого должен стать предстоящий 20-летний юбилей проекта, который она мечтает отметить в студии вместе с поклонниками и коллегами. По словам Сябитовой, именно это придает ей сил.

«Мы вернемся и вместе будем вновь искать свою любовь», — пишет знаменитость.

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию Сябитовой. В комментариях они признались, что мечтают вновь увидеть шоу в эфире и с нетерпением ждут новостей.