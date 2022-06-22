Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Дала фору Хюррем-султан»: фанаты опешили при виде 44-летней Пеговой

«Дала фору Хюррем-султан»: фанаты опешили при виде 44-летней Пеговой

22 июня 2022 15:40
«Дала фору Хюррем-султан»: фанаты опешили при виде 44-летней Пеговой

Актриса примерила восточный образ.

Ирина Пегова умеет удивлять поклонников разными гранями своего таланта. Она с удовольствием соглашается на необычные роли, принимает участие в телепроектах или фотосессиях. Но недавними кадрами она буквально поразила фолловеров.

На снимках в соцсетях Ирина продемонстрировала изящный образ. Она позировала в откровенном изумрудном наряде с глубоким декольте, украшенным россыпью сверкающих декоративных камней. В прическе актрисы была закреплена прозрачная ткань в тон наряду, а лицо закрывала светлая вуаль. Украшение в виде монет на голове и множество колец дополняли образ.

«Дала фору Хюррем-султан»: фанаты опешили при виде 44-летней Пеговой

Россияне ахнули: вот что Наргиз сделала с наследием покойного Градского

Подписчики 44-летней Ирины опешили от такой перемены и отметили, что, несмотря на яркие русские черты ее внешности, восточный облик ей очень подошел. По мнению фанатов Пеговой, она ни в чем не уступает героиням популярного турецкого сериала «Великолепный век».

«Вы настоящая царица», «Дала фору Хюррем-султан», «Лучше образ и не придумать», «Ну просто Шахерезада», «Шамаханская царица», — написали комментаторы.

Фото: Globallookpress.com, соцсети, кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Читать далее 25 июля 2022
Related video