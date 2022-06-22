«Дала фору Хюррем-султан»: фанаты опешили при виде 44-летней Пеговой

Ирина Пегова умеет удивлять поклонников разными гранями своего таланта. Она с удовольствием соглашается на необычные роли, принимает участие в телепроектах или фотосессиях. Но недавними кадрами она буквально поразила фолловеров.

На снимках в соцсетях Ирина продемонстрировала изящный образ. Она позировала в откровенном изумрудном наряде с глубоким декольте, украшенным россыпью сверкающих декоративных камней. В прическе актрисы была закреплена прозрачная ткань в тон наряду, а лицо закрывала светлая вуаль. Украшение в виде монет на голове и множество колец дополняли образ.

Россияне ахнули: вот что Наргиз сделала с наследием покойного Градского

Подписчики 44-летней Ирины опешили от такой перемены и отметили, что, несмотря на яркие русские черты ее внешности, восточный облик ей очень подошел. По мнению фанатов Пеговой, она ни в чем не уступает героиням популярного турецкого сериала «Великолепный век».