Дал сыну женское имя и ушел в закат: почему отец Мегуми из «Магической битвы» его бросил – у фанатов появилась теория

Она делает героя в разы человечнее. Но вяжется ли с каноном?

В фандоме «Магической битвы» есть сразу несколько героев, которых не особо-то жалуют: среди них Махито, Наоя Зенин и Тодзи Фусигуро. Последнего во многом осуждают за то, что он бросил своего сына Мегуми, когда тот был совсем маленьким.

Почему он так поступил? Ну, чтобы понять, стоит чуть углубиться в прошлое.

Пара слов о Тодзи

Сам Тодзи родом из клана Зенин, но родился без проклятой энергии. Тодзи компенсировал всё невероятной физической силой, скоростью и тактическим умом, но отсутсвтие ПЭ в его семье считалось позором.

В итоге он покинул клан, стал наёмным убийцей и выполнял заказы для разных организаций. В перерывах между заданиями он часто проигрывал деньги в азартных играх.

Потом он женился на женщине по фамилии Фусигуро и взял её фамилию. У пары родился сын Мегуми – Тодзи сам дал ему это женское имя, означающее «благословение», потому что его супруга вскоре после родов умерла.

Позднее Тодзи женился на другой женщине, у которой была дочь по имени Цумики. Но затем и эта женщина, и Тодзи исчезли, оставив Мегуми и Цумики одних.

Перед своей смертью, во время битвы с Годжо Сатору, Тодзи сообщил ему, что Мегуми через несколько лет продадут Зенинам. И, мол, пусть Годжо делает с этой инфой, что хочет. Ну, а дальше Мегуми попал под крыло Годжо, а после и в токийский магический техникум.

Почему же Мегуми бросил отец?

На первый взгляд цепочка простая: он человек холодный, ведет опасный образ жизни, так что ребенок будет для него обузой. Тут есть и второй слой: некоторые считают, что все-таки в нем говорила овтетственность – он понимал, что не сможет дать сыну нормальную жизнь и решил, что в клане о нем все-таки позаботятся лучше.

Но фанаты копнули глубже. На просторах Reddit некоторые разглядели более трогательную причину.

«Существование Мегуми напоминает Тодзи о жене и заставляет грустить о ее смерти. Он добровольно стер сына из памяти, чтобы избежать боли. Это не делает его хорошим человеком, но это мое мнение».

В принципе звучит красиво и сладко. Но насколько сответствует канонному Тодзи? Судя по ответным комментариям, не особо. Многие считают его просто «никчемным ублюдком», которому были нужны деньги на азартные игры и который не хотел обременять себя ребенком:

«Я думаю, он просто бездельник, ему не плевать на Мегуми, но он плохой отец. Вот почему он собирался продать его клану Зенин: они будут относиться к нему лучше, так как у него редкая техника, а самому Тодзи больше не придется его воспитывать»,

«Он был сильным человеком в ментальном плане и достаточно дерзким, чтобы дистанцироваться от вещей, которые ему были неинтересны. Нельзя жить так, как он живет, и при этом скорбеть о прошлом»,

«Или знаешь, он просто никчемный ублюдок, бросивший ребенка. Люди отказыватся это признать…», – иронично замечают в сети.

Да и в целом, если любовь к жене так сильна, разве человек, наоборот, не будет держаться за сына еще крепче? Все-таки это родная кровь, продолжение их любви, как никак.

Так где же правда?

Скорее всего, она где-то посередине. Тодзи все-таки был не глупым и, по словам самого мангаки, в глубине души являлся хорошим парнем, так что наверняка понимал, что в его образ жизни ребенок ну никак не вписывается.

А поскольку деньги ему нужны были сильнее, чем сын, вот он и убил двух зайев одним махом. При этом наверняка понимал, что и самому Мегуми с таким отцом вряд ли жилось бы счастливо.

Ну, а уж от скорби по погибшей жене тем более никто не застрахован, каким бы силачом он ни был. Но это уже совсем другая история.

