Даль сделал точное пророчество о своей смерти: от его слов мурашки бегут по коже

Олег Даль был тонко чувствующим актером. Коллеги запомнили его как эмоциональную звезду, живо реагировавшую на любые события. Эта подвижность психики и привела артиста в итоге к алкогольной зависимости.

До сих пор вокруг смерти 39-летнего советского красавца ходит много слухов. Одни источники твердят, что трагедию спровоцировало спиртное, другие уверены, что Даль умер из-за остановки сердца. А некоторые инсайдеры сообщают и вовсе мистическую информацию о следах крови на одежде артиста на похоронах.

Как бы то ни было, а Даль заранее предчувствовал свою гибель и даже сделал довольно точное пророчество, ужаснувшее его близких. Произошло это в 1980 году на церемонии погребения Владимира Высоцкого, близкого друга актера.

«Я стану следующим», — произнес убитый горем артист.

Спустя несколько месяцев Даль признался жене, что Высоцкий приходил к нему во сне и звал его. Актер скончался менее чем через год после похорон друга.