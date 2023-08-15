Дал приказ избавиться: Карл III годами ждал смерти Елизаветы II

Карл III официально принял статус монарха только в мае этого года. Но король Великобритании уже активно начал насаждать во дворце собственные порядки. Судя по всему, он только дожидался смерти матери Елизаветы II, чтобы самовольно принимать некоторые спорные решения.

И в первую очередь досталось произведению искусства, которое очень любила покойная королева. Карл III дал приказ избавиться от картины, украшавшей стену Сандрингемского дворца. На полотне были изображены все члены королевской семьи в кругу друзей и чиновников из других стран. Картина была написана в честь 50-летней годовщины свадьбы Елизаветы II и Филиппа.

Королева при жизни обожала это полотно. На стене дворца оно провисело больше 30 лет. А вот ее наследник, как выяснилось, всегда относился к картине плохо. Дело в том, что изображенная на ней встреча произошла в очень непростой для него момент, вскоре после гибели принцессы Дианы в автокатастрофе. Тогда принц не только переживал горе от смерти матери его сыновей, но и досаду из-за того, что снова не мог сочетаться браком с Камиллой Паркер-Боулз, ведь подданные восприняли бы это неправильно. Об этом пишет The Mirror .