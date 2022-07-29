«Дает заряд долголетия»: 66-летняя Долина проговорилась о новом романе

Лариса Долина шокировала поклонников, намекнув на свой новый роман. Как оказалось, отношения дарят знаменитости жизненную энергию.

Со своим третьим мужем, музыкантом Ильей Спицыным, артистка развелась в 2016 году. С того времени Долина не рассказывала о своей личной жизни, однако поклонники регулярно распространяли слухи о ее возможных романах. Певицу считали избранницей Руслана Алехно, Александра Еловского и других популярных музыкантов. Теперь же исполнительница впервые призналась, что находится в отношениях. Как рассказала Долина порталу «Экспресс газета », последнее время она чувствует себя влюбленной. И это ощущение, как она уверена, очень важно для любой женщины.

«Это мне дает заряд долголетия», — делится певица.

При этом исполнительница предпочла не раскрывать детали своего романа. Неизвестно, с кем именно она встречается и как долго продолжаются эти отношения.