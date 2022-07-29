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Киноафиша Статьи «Дает заряд долголетия»: 66-летняя Долина проговорилась о новом романе

«Дает заряд долголетия»: 66-летняя Долина проговорилась о новом романе

29 июля 2022 18:10
«Дает заряд долголетия»: 66-летняя Долина проговорилась о новом романе

Фанаты активно обсуждают личную жизнь артистки.

Лариса Долина шокировала поклонников, намекнув на свой новый роман. Как оказалось, отношения дарят знаменитости жизненную энергию.

Со своим третьим мужем, музыкантом Ильей Спицыным, артистка развелась в 2016 году. С того времени Долина не рассказывала о своей личной жизни, однако поклонники регулярно распространяли слухи о ее возможных романах. Певицу считали избранницей Руслана Алехно, Александра Еловского и других популярных музыкантов. Теперь же исполнительница впервые призналась, что находится в отношениях. Как рассказала Долина порталу «Экспресс газета», последнее время она чувствует себя влюбленной. И это ощущение, как она уверена, очень важно для любой женщины.

«Это мне дает заряд долголетия», — делится певица.

При этом исполнительница предпочла не раскрывать детали своего романа. Неизвестно, с кем именно она встречается и как долго продолжаются эти отношения.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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