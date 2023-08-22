Дачники в ужасе: вот что творится на участке Раисы Рязановой после ремонта
Публика не смогла сдержать своего возмущения.
Последние годы Раиса Рязанова не занималась собственной дачей. После смерти ее сына она перестала уделять участку должное внимание, и он пришел в запустение. Однако прославленная артистка не была готова полностью отказаться от своего дома и огорода, поэтому обратилась за помощью в шоу «На дачу!».
Эксперты проекта решили отказаться от кардинальных перемен. Они обновили грядки, выложили несколько дорожек, а также организовали зону отдыха, где артистка сможет наслаждаться теплой погодой и тишиной.
И если Рязанова осталась в восторге от преображения своей дачи, то обычные зрители раскритиковали работу дизайнеров. По их мнению, эксперты практически ничего не изменили на участке и лишь вскопали землю. Часть огорода осталась полностью нетронутой, а в обновленном саду они даже не сделали беседку, где артистка могла бы скрываться от палящего солнца или непогоды.
«Могли бы хоть навес сделать. Как под открытым небом отдохнуть? А вдруг дождь?», «Рязанова заслужила большего. Позор!», «Любимую миллионами актрису просто унизили», — уверены пользователи Сети.