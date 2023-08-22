Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Дачники в ужасе: вот что творится на участке Раисы Рязановой после ремонта

Дачники в ужасе: вот что творится на участке Раисы Рязановой после ремонта

22 августа 2023 08:30
Дачники в ужасе: вот что творится на участке Раисы Рязановой после ремонта

Публика не смогла сдержать своего возмущения.

Последние годы Раиса Рязанова не занималась собственной дачей. После смерти ее сына она перестала уделять участку должное внимание, и он пришел в запустение. Однако прославленная артистка не была готова полностью отказаться от своего дома и огорода, поэтому обратилась за помощью в шоу «На дачу!».

Эксперты проекта решили отказаться от кардинальных перемен. Они обновили грядки, выложили несколько дорожек, а также организовали зону отдыха, где артистка сможет наслаждаться теплой погодой и тишиной.

И если Рязанова осталась в восторге от преображения своей дачи, то обычные зрители раскритиковали работу дизайнеров. По их мнению, эксперты практически ничего не изменили на участке и лишь вскопали землю. Часть огорода осталась полностью нетронутой, а в обновленном саду они даже не сделали беседку, где артистка могла бы скрываться от палящего солнца или непогоды.

«Могли бы хоть навес сделать. Как под открытым небом отдохнуть? А вдруг дождь?», «Рязанова заслужила большего. Позор!», «Любимую миллионами актрису просто унизили», — уверены пользователи Сети.

Дачники в ужасе: вот что творится на участке Раисы Рязановой после ремонта
Фото: legion-media, кадры из телепередачи «На дачу!» на Первом канале
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше