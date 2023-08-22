Дачники в ужасе: вот что творится на участке Раисы Рязановой после ремонта

Последние годы Раиса Рязанова не занималась собственной дачей. После смерти ее сына она перестала уделять участку должное внимание, и он пришел в запустение. Однако прославленная артистка не была готова полностью отказаться от своего дома и огорода, поэтому обратилась за помощью в шоу «На дачу!».

Эксперты проекта решили отказаться от кардинальных перемен. Они обновили грядки, выложили несколько дорожек, а также организовали зону отдыха, где артистка сможет наслаждаться теплой погодой и тишиной.

И если Рязанова осталась в восторге от преображения своей дачи, то обычные зрители раскритиковали работу дизайнеров. По их мнению, эксперты практически ничего не изменили на участке и лишь вскопали землю. Часть огорода осталась полностью нетронутой, а в обновленном саду они даже не сделали беседку, где артистка могла бы скрываться от палящего солнца или непогоды.