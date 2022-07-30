Дача на Рублевке: правду о Евгении Леонове раскрыл его брат

Евгений Леонов мог похвастаться не только богатой фильмографией и успехом на сцене театра, но и отличным заработком. Именно этот факт и сыграл решающую роль в его отказе чиновникам.

По воспоминаниям его родного брата Николая, в начале 80-х годов актеру предложили дачу на Рублевке, однако тот отклонил предложение:

«Счел, что неловко пользоваться народным имуществом, если сам неплохо зарабатывает».

Леонов построил дачу самостоятельно: купил участок и несколько лет обустраивал загородный дом вместе с супругой. Артист вложил в него много сил и обставил вещами, которые однажды украли.

Вора задержали вместе с награбленным, но Евгений Павлович отказался писать заявление, утверждая, что вещи ему не нужны. Брату он объяснил свое решение просто — не хотел губить парню жизнь, а на «добро» он еще заработает.