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Дача на Рублевке: правду о Евгении Леонове раскрыл его брат

30 июля 2022 09:18
Дача на Рублевке: правду о Евгении Леонове раскрыл его брат

Правду о любимом актере поведал его брат.

Евгений Леонов мог похвастаться не только богатой фильмографией и успехом на сцене театра, но и отличным заработком. Именно этот факт и сыграл решающую роль в его отказе чиновникам.

По воспоминаниям его родного брата Николая, в начале 80-х годов актеру предложили дачу на Рублевке, однако тот отклонил предложение:

«Счел, что неловко пользоваться народным имуществом, если сам неплохо зарабатывает».

Леонов построил дачу самостоятельно: купил участок и несколько лет обустраивал загородный дом вместе с супругой. Артист вложил в него много сил и обставил вещами, которые однажды украли.

Вора задержали вместе с награбленным, но Евгений Павлович отказался писать заявление, утверждая, что вещи ему не нужны. Брату он объяснил свое решение просто — не хотел губить парню жизнь, а на «добро» он еще заработает.

«Брат всех жалел: стариков, нищих и даже брошенных собак», — рассказал Николай в интервью «Каравану историй».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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