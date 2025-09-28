Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Да здравствует новый король: «Истребитель демонов» больше не №1, японский прокат рвет «Человек-бензопила»

Да здравствует новый король: «Истребитель демонов» больше не №1, японский прокат рвет «Человек-бензопила»

28 сентября 2025 08:56
Да здравствует новый король: «Истребитель демонов» больше не №1, японский прокат рвет «Человек-бензопила»

Опять демоны, но теперь уже на главных ролях.

Аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» ворвался в японский прокат так, будто хотел лично подпилить трон «Истребителя демонов» и скинуть Тандзиро Тамадо. И, похоже, у него это получается: всего за шесть дней лента собрала 2 миллиарда иен (13,5 миллиона долларов).

Рекордные сборы

В первые выходные фильм MAPPA продал более 807 тысяч билетов и заработал 1,25 миллиарда иен. Только в день премьеры зрители оставили в кассах 420 миллионов. Форматы MX4D, 4DX и Dolby Cinema добавили зрелищности, а ночные показы в Токио, Осаке и Нагое сделали премьеру настоящим событием.

Да здравствует новый король: «Истребитель демонов» больше не №1, японский прокат рвет «Человек-бензопила»

TOHO прогнозировала, что «Резе Арк» дойдет до 5 миллиардов иен (34 миллиона долларов) за прокат, но цифры дают понять: планку пробьют в ближайшие дни.

Новый король на подходе

И при этом «Истребитель демонов» пока еще держит пальму первенства: «Замок бесконечности» уже собрал более 558 миллионов долларов по миру. Но у «Человека-бензопилы» другое преимущество — свежесть и эффект неожиданности. В свой десятый уик-энд «Истребитель» потерял 23 % сборов, и именно тогда «Резе Арк» оказалась впереди.

Не забываем и то, что историю Дендзи пока будут показывать только в Японии, а до мировых залов и России она доберется позже. К слову, в отечественном прокате аниме появится 23 октября, а с 25 в стране начнутся каникулы. Не будем намекать, куда рванут орды школьников.

Для фанатов Тацуки Фудзимото это долгожданный момент: история Денджи и Резе наконец-то получила масштаб, достойный киноэкрана. Sony уже купила права, и фильм выйдет в США 24 октября, а затем прокатится по 80 странам.

Да здравствует новый король: «Истребитель демонов» больше не №1, японский прокат рвет «Человек-бензопила»

Получается, что «Человек-бензопила» дышит в затылок «Истребителю демонов» не только в Японии, но и готовится устроить пилораму на мировом рынке. Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы.

Фото: Кадры из сериала «Клинок, рассекающий демонов», из фильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Читать дальше 30 сентября 2025
«Она запела на русском, и я перестал дышать»: «Человек-бензопила: История Резе» покорила даже хейтеров — недостатков буквально ноль «Она запела на русском, и я перестал дышать»: «Человек-бензопила: История Резе» покорила даже хейтеров — недостатков буквально ноль Читать дальше 30 сентября 2025
$616 млн за 3 месяца: это аниме оказалось прибыльнее «Супермена» и «Миссия невыполнима» — а ведь стоило в целых 20 раз дешевле $616 млн за 3 месяца: это аниме оказалось прибыльнее «Супермена» и «Миссия невыполнима» — а ведь стоило в целых 20 раз дешевле Читать дальше 30 сентября 2025
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет Читать дальше 28 сентября 2025
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1 Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1 Читать дальше 2 октября 2025
«Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово «Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово Читать дальше 2 октября 2025
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности Читать дальше 1 октября 2025
«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится «Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится Читать дальше 30 сентября 2025
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку Читать дальше 29 сентября 2025
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше