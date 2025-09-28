Да здравствует новый король: «Истребитель демонов» больше не №1, японский прокат рвет «Человек-бензопила»

Опять демоны, но теперь уже на главных ролях.

Аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» ворвался в японский прокат так, будто хотел лично подпилить трон «Истребителя демонов» и скинуть Тандзиро Тамадо. И, похоже, у него это получается: всего за шесть дней лента собрала 2 миллиарда иен (13,5 миллиона долларов).

Рекордные сборы

В первые выходные фильм MAPPA продал более 807 тысяч билетов и заработал 1,25 миллиарда иен. Только в день премьеры зрители оставили в кассах 420 миллионов. Форматы MX4D, 4DX и Dolby Cinema добавили зрелищности, а ночные показы в Токио, Осаке и Нагое сделали премьеру настоящим событием.

TOHO прогнозировала, что «Резе Арк» дойдет до 5 миллиардов иен (34 миллиона долларов) за прокат, но цифры дают понять: планку пробьют в ближайшие дни.

Новый король на подходе

И при этом «Истребитель демонов» пока еще держит пальму первенства: «Замок бесконечности» уже собрал более 558 миллионов долларов по миру. Но у «Человека-бензопилы» другое преимущество — свежесть и эффект неожиданности. В свой десятый уик-энд «Истребитель» потерял 23 % сборов, и именно тогда «Резе Арк» оказалась впереди.

Не забываем и то, что историю Дендзи пока будут показывать только в Японии, а до мировых залов и России она доберется позже. К слову, в отечественном прокате аниме появится 23 октября, а с 25 в стране начнутся каникулы. Не будем намекать, куда рванут орды школьников.

Для фанатов Тацуки Фудзимото это долгожданный момент: история Денджи и Резе наконец-то получила масштаб, достойный киноэкрана. Sony уже купила права, и фильм выйдет в США 24 октября, а затем прокатится по 80 странам.

Получается, что «Человек-бензопила» дышит в затылок «Истребителю демонов» не только в Японии, но и готовится устроить пилораму на мировом рынке. Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы.