Да уж, вот это гены: посмотрите на сестру Ирины Шейк из российской глубинки

Ирина Шейк родилась в маленьком шахтерском городе в Челябинской области, но о своих корнях и близких она помнит. На расстоянии за 9 000 километров от малой родины она не забывает поздравить с днем рождения старшую сестру. А она, судя по всему, тоже имела все шансы стать топ-моделью.

Татьяна немногим старше своей знаменитой родственницы, но, в отличие от Шейк, публичность не любит. На архивных кадрах, которыми иногда делится всемирно известная манекенщица, можно видеть двух хрупких и привлекательных девчонок, настолько похожих, что не сразу поймешь, кто есть кто.

Сестра Шейк носит фамилию мужа — Петенкова — и живет в Краснодаре в своем доме с мужем и детьми, разводит собак. С ними она не расстается даже во время фотоссесий. Праздничный кадр с доберманом она выложила весной в свой 38-й день рождения, отметив, что лишнюю «двадцатку» лет дарит врагам.

Подписчики проводят параллели между судьбами двух сестер. Под публикацией о 17-летней годовщине брака Татьяне написали: «У вас свой Рикардо Тиши». Так комментаторы намекнули на отношения Ирины Шейк и ее близкого друга-дизайнера, за которыми им видится нечто большее, чем просто дружба.