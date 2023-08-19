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Киноафиша Статьи «Да уж»: люди с сочувствием наблюдают за крахом Джанабаевой и Меладзе

«Да уж»: люди с сочувствием наблюдают за крахом Джанабаевой и Меладзе

19 августа 2023 20:30
«Да уж»: люди с сочувствием наблюдают за крахом Джанабаевой и Меладзе

От былого успеха мало что осталось.

Валерий Меладзе прекратил гастрольную деятельность в России. Музыкант переживает не лучшие времена: его оглушительная карьера висит на волоске. За собой артист тянет и любимую жену Альбину Джанабаеву.

Прежде певец мог легко собирать целые стадионы, но, кажется, эти времена остались в прошлом. Теперь исполнитель хита «Салют, Вера!» выступает преимущественно за рубежом, но уже не в больших залах.

Меладзе поет на частных вечеринках и корпоративах, и россияне с сочувствием наблюдают за его крахом. В Сети горячо обсуждают видео с нового выступления супругов, которое больше похоже на самодеятельность. Уровень организации мероприятия оставлял желать лучшего: на кадрах видно, что это не то масштабное шоу, к которому привыкли поклонники.

«Да уж, не „Олимпийский“», «Я так понимаю, обычный концерт можно не ждать?», «Что это за каморка?» — сокрушаются фанаты звездного семейства.

«Да уж»: люди с сочувствием наблюдают за крахом Джанабаевой и Меладзе
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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