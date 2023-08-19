«Да уж»: люди с сочувствием наблюдают за крахом Джанабаевой и Меладзе

Валерий Меладзе прекратил гастрольную деятельность в России. Музыкант переживает не лучшие времена: его оглушительная карьера висит на волоске. За собой артист тянет и любимую жену Альбину Джанабаеву.

Прежде певец мог легко собирать целые стадионы, но, кажется, эти времена остались в прошлом. Теперь исполнитель хита «Салют, Вера!» выступает преимущественно за рубежом, но уже не в больших залах.

Меладзе поет на частных вечеринках и корпоративах, и россияне с сочувствием наблюдают за его крахом. В Сети горячо обсуждают видео с нового выступления супругов, которое больше похоже на самодеятельность. Уровень организации мероприятия оставлял желать лучшего: на кадрах видно, что это не то масштабное шоу, к которому привыкли поклонники.