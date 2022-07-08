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Киноафиша Статьи «Да, подтвердился переход»: Авербух не стал молчать о будущем дочери Тутберидзе

«Да, подтвердился переход»: Авербух не стал молчать о будущем дочери Тутберидзе

8 июля 2022 14:15
«Да, подтвердился переход»: Авербух не стал молчать о будущем дочери Тутберидзе

Известный спортсмен удивился решению о смене тренера.

Не так давно стало известно, что дочь Этери Тутберидзе сменила тренера. Ходили слухи, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин и вовсе начнут выступать за американскую сборную, но менять спортивное гражданство спортсмены пока не намерены. А вот тренироваться они будут с новыми наставниками.

Последние три года Диана и Глеб работали с Игорем Шпильбандом, который помог им продвинуться вплоть до выступления на Олимпийских играх. Поэтому решение уйти от тренера стало неожиданностью для многих экспертов.

«Да, подтвердился переход», — отметил спортсмен Илья Авербух.

На YouTube-канале «Фигурка» фигурист заметил, что Шпильбанд вложил много сил в эту пару, и это было заметно благодаря высокому уровню их катания. О конфликтах между тренером и его подопечными, Авербух не наслышан. Но он и не уточнял причины такого поступка у Этери Тутберидзе. По его словам, гораздо важнее, что пара по-прежнему будет представлять на международных соревнованиях Россию. Тренировать Дэвис и Смолкина начнут Алексей Киляков и Елена Новак, уже много лет живущие в Америке.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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